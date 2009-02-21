Симоненко позбувся Грача
17:33, 21 лютого 2009Крым
0 0
Кримська організація цього не зрозуміє
|Леонід ГРАЧ
Про це УНІАН повідомило джерело в КПУ.
За інформацією джерела, із 147 членів партії, присутніх на пленумі, лише 15 проголосували проти цього рішення.
Як зазанчалося на пленумі, Л.ГРАЧ своїми заявами намагався спровокувати розкол партії. Також йому ставилося у провину те, що після рішень партії він поза межами партійної преси вів дискусію щодо цих рішень.
Джерело повідомило, що під час виступу Л.ГРАЧ прямо не заявляв, що його виключення з керівного органу в партії може призвести до розколу КПУ, проте натякав, що кримська організація КПУ не зрозуміє сьогоднішнього рішення пленуму.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter