Віце-спікер називає неадекватним рішення Президента щодо «Артеку»

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає неадекватним рішення Президента Віктора ЮЩЕНКО застосувати право вето до закону, що стосується підтримки дитячих центрів «Артек» та «Молода гвардія».

Про це він заявив сьогодні в коментарі УНІАН.

М.ТОМЕНКО зауважив, що останні кілька місяців Секретаріат Президента називав різні імена винних в проблемах «Артеку», окрім глави держави.

Заступник голови ВР зауважив, що уряд швидко і відповідально відреагував на проблеми дитячого табору, так само вчинив і парламент. М.ТОМЕНКО нагадав, що 3 лютого були ухвалені відповідні закони, а 6 лютого вони були направлені Президентові на підпис.

«Але два тижні закони лежали у Президента, а потім були ветовані», - сказав він.

На думку віце-спікера, навіть якщо в законі є неоднозначні норми, на які звернув увагу глава держави, то можна було б піти іншим шляхом. Зокрема, Президент мав підписати закон і дати можливість «Артеку» підготуватися до літнього сезону. За цей час В.ЮЩЕНКО міг би внести до парламенту новий законопроект, який би виправив недоліки.

М.ТОМЕНКО прогнозує, що ВР оперативно відреагує на такі дії глави держави і подолає вето на закон щодо дитячих центрів.

«Це вето є специфічним з точки зору моралі», - переконаний віце-спікер.

Як повідомляв УНІАН, 20 лютого Президент України заветував закон України «Про державну підтримку та особливості функціонування дитячих центрів «Артек» і «Молода гвардія» (№ 906–VI), ухвалений Верховною Радою 3 лютого.