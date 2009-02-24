У Севастополі керівники кооперативу вимагали $450 тисяч хабара

11:06, 24 лютого 2009
Крым
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Правопорушники були затримані

У Севастополі затримано голову і члена правління житлово-будівельного кооперативу, які вимагали 450 тис. дол. хабара від приватного підприємця.

Як повідомили у Департаменті зв`язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України, хабар вимагався від приватного підприємця як представника 50 фізичних осіб за прийняття останніх до кооперативу і надання їм у постійне користування земельних ділянок (загальна площа 5 гектарів, розташовані в лісовому масиві Сапун-Гори).

Правопорушники були затримані під час отримання частини хабара в сумі 200 тис. дол.

Вживаються заходи щодо встановлення інших фактів хабарництва.

Прокуратурою Севастополя порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.

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