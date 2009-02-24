У Ющенка наголошують, що після інциденту в Криму Луценко має піти

У Секретаріаті Президента України наголошують, що після інциденту за участю спецпідрозділу міліції «Беркут» в кримському селищі Мирне Юрій ЛУЦЕНКО має подати у відставку з посади міністра внутрішніх справ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомила прес-секретар глави держави Ірина ВАННИКОВА.

«Хочу звернути вашу увагу, що в демократичному суспільстві після подібних інцидентів керівники відомств подають у відставку», - сказала вона.

За словами І.ВАННИКОВОЇ, Президент схвильований нелюдськими і вкрай непрофесійними діями міліції.

Зокрема, мова йде про спецпідрозділ «Беркут», внаслідок дій якого серйозно постраждав мешканець кримського селища Мирне Мустафа ХАЇРОВ.

В.ЮЩЕНКО вимагає від міністра внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКА в семиденний термін виплатити М.ХАЇРОВУ матеріальну компенсацію за завдану шкоду.