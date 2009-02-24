За помилку в Криму – портфель?
Міністр не збирається слідувати пораді Секретаріату Президента...
|Юрій ЛУЦЕНКО
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомила прес-секретар глави держави Ірина ВАННИКОВА.
«Хочу звернути вашу увагу, що в демократичному суспільстві після подібних інцидентів керівники відомств подають у відставку», - сказала вона.
За словами І.ВАННИКОВОЇ, Президент схвильований нелюдськими і вкрай непрофесійними діями міліції.
Зокрема, мова йде про спецпідрозділ «Беркут», внаслідок дій якого серйозно постраждав мешканець кримського селища Мирне Мустафа ХАЇРОВ.
В.ЮЩЕНКО вимагає від міністра внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКА в семиденний термін виплатити М.ХАЇРОВУ матеріальну компенсацію за завдану шкоду.
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Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО не збирається слідувати пораді Секретаріату Президента України і йти у відставку через події у селищі Мирному в Криму.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу в Києві.
«Ні, я не збираюсь іти у відставку, тому що прийняв для себе рішення в цей важкий, кризовий період (для країни – УНІАН) виконувати функцію міністра внутрішніх справ», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.
Він заявив, що зміни будь-кого з керівництва МВС, у тому числі міністра, дестабілізують роботу міністерства.