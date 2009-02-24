Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН ініціює створення Комітету регіонів для підвищення ефективності співпраці всіх гілок влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні під час наради в Кабінеті Міністрів прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО з керівниками обласних рад.

«Можливо, нам варто було б вивчити питання про створення Комітету регіонів. Тим самим ми працюватимемо на одній хвилі з відповідним Комітетом регіонів у Європейському Союзі», - сказав В.ЛИТВИН.

Голова ВР звернувся з проханням до Ю.ТИМОШЕНКО прискорити процедуру підписання угоди між Комітетом регіонів ЄС і Міністерством регіонального розвитку й будівництва України. «Цей документ вже відпрацьований, і вони (Комітет регіонів ЄС) цікавляться, чому досі немає відповідного документа, який би формалізував наші відносини», - додав він.

У зв`язку з цим В.ЛИТВИН відзначив, що спільними зусиллями Кабінету Міністрів, Верховної Ради і місцевих органів самоврядування необхідно підготувати і внести пакет змін до законів, які регулюють діяльність місцевих органів самоврядування. При цьому В.ЛИТВИН наголосив, що це має бути єдиний і узгоджений варіант законопроектів.

«Нам також потрібно разом попрацювати над змінами до Бюджетного кодексу. На даний момент у нас є 20 проектів законів, є один закон, який пропонує нову редакцію закону про бюджет. Нам разом потрібно подумати, що ми повинні зробити, щоб кровоносна система у нас працювала стабільно, і які зміни необхідно внести, щоб вони не призвели до революції, а після революції не виявилось, що нам потрібно все створювати з чистого аркуша», - сказав В.ЛИТВИН.