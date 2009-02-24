Литвин ініціює створення Комітету регіонів
Для підвищення ефективності співпраці
Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН ініціює створення Комітету регіонів для підвищення ефективності співпраці всіх гілок влади.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні під час наради в Кабінеті Міністрів прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО з керівниками обласних рад.
«Можливо, нам варто було б вивчити питання про створення Комітету регіонів. Тим самим ми працюватимемо на одній хвилі з відповідним Комітетом регіонів у Європейському Союзі», - сказав В.ЛИТВИН.
Голова ВР звернувся з проханням до Ю.ТИМОШЕНКО прискорити процедуру підписання угоди між Комітетом регіонів ЄС і Міністерством регіонального розвитку й будівництва України. «Цей документ вже відпрацьований, і вони (Комітет регіонів ЄС) цікавляться, чому досі немає відповідного документа, який би формалізував наші відносини», - додав він.
У зв`язку з цим В.ЛИТВИН відзначив, що спільними зусиллями Кабінету Міністрів, Верховної Ради і місцевих органів самоврядування необхідно підготувати і внести пакет змін до законів, які регулюють діяльність місцевих органів самоврядування. При цьому В.ЛИТВИН наголосив, що це має бути єдиний і узгоджений варіант законопроектів.
«Нам також потрібно разом попрацювати над змінами до Бюджетного кодексу. На даний момент у нас є 20 проектів законів, є один закон, який пропонує нову редакцію закону про бюджет. Нам разом потрібно подумати, що ми повинні зробити, щоб кровоносна система у нас працювала стабільно, і які зміни необхідно внести, щоб вони не призвели до революції, а після революції не виявилось, що нам потрібно все створювати з чистого аркуша», - сказав В.ЛИТВИН.