У Судаку – новий керівник міліції
18:12, 24 лютого 2009Крым
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Попереднього звільнили за результат
Новом керівником міліції у Судаку призначений полковник міліції Олег ГАРБАР.
Як повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ України, до цього О.ГАРБАР очолював лінійний відділ міліції в аеропорту «Бориспіль».
Раніше після закінчення Харківського університету внутрішніх справ 7 років працював в Управлінні карного розшуку в ГУМВС України в Криму, потім – 4 роки в Департаменті карного розшуку МВС України.
«За низькі результати в оперативно-службовій діяльності звільнені від займаних посад начальник Судакського МВ полковник міліції Володимир МОГИЛЕВСЬКИЙ та перший заступник начальника – начальник кримінальної міліції Судакського МВ майор міліції Махмуд ЯЛАЛОВ», – йдеться у повідомленні.
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