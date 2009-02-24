У Судаку – новий керівник міліції

Новом керівником міліції у Судаку призначений полковник міліції Олег ГАРБАР.

Як повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ України, до цього О.ГАРБАР очолював лінійний відділ міліції в аеропорту «Бориспіль».

Раніше після закінчення Харківського університету внутрішніх справ 7 років працював в Управлінні карного розшуку в ГУМВС України в Криму, потім – 4 роки в Департаменті карного розшуку МВС України.

«За низькі результати в оперативно-службовій діяльності звільнені від займаних посад начальник Судакського МВ полковник міліції Володимир МОГИЛЕВСЬКИЙ та перший заступник начальника – начальник кримінальної міліції Судакського МВ майор міліції Махмуд ЯЛАЛОВ», – йдеться у повідомленні.