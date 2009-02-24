МВС відшкодує збитки родині, яка постраждала від «Беркуту» в Криму

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО обіцяє, що МВС відшкодує збитки родині, яка зазнала моральної, фізичної та матеріальної шкоди внаслідок непрофесійних дій спецпідрозділу «Беркут» у кримському селищі Мирне.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу в Києві.

«Лікування та косметичний ремонт (в оселі постраждалих – УНІАН) буде відбуватися за наші кошти (з Миколою ІЛЛІЧОВИМ (начальник ГУ МВС України в АР Крим – УНІАН)», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Він зауважив, що постраждалі можуть звертатися до суду з вимогою відшкодування. «А міліція визнає їх позов, і служба відшкодує їх збитки», - запевнив Ю.ЛУЦЕНКО.

При цьому він нагадав, що зараз працює комісія з розслідування цього інциденту, вже відсторонено керівника «Беркуту» і співробітників, які брали участь «в операції».

Разом з тим, Ю.ЛУЦЕНКО назвав те, що сталося у Мирному, «прикрим збігом обставин».