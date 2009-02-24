Тимошенко каже, що українці повинні зберігати гроші в банках – і без емоцій

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє про необхідність відновлення довіри населення до банківської системи України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила сьогодні на нараді в Кабінеті міністрів із головами обласних рад.

«Ми з кризи повинні вийти сильнішими, але це залежить від кожного з нас, починаючи від Президента й закінчуючи пересічними громадянами, які повинні, не зважаючи на всі свої емоції, повірити в банківську систему й не забирати свої вклади, а зберігати їх у банках», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому прем`єр підкреслила, що держава гарантує збереження банківських заощаджень. «Є й гарантії, й відсотки, є все, що потрібно», - додала вона.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, вона розуміє, що відновлення довіри громадян до національної банківської системи є складним, але можливим процесом.