Куди подіти безробітних з Чорноморского флоту?

Влада Севастополя спростовує повідомлення, що з`явилися останнім часом у ряді інтернет-видань, про те, що вони вимагали від Чорноморського флоту Росії секретні списки людей, які потрапляють під скорочення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН.

«Міська влада жодних вимог, тим паче про якісь «секретні списки на скорочення», до командування Чорноморського флоту не пред`являли, це не в нашій компетенції. Проте реформи, що проводяться оборонним відомством Росії, так чи інакше торкнулися Чорноморського флоту. Можливі й скорочення. Але жодних офіційних даних з цього приводу ні міністр оборони Росії, ні командувач Чорноморського флоту не наводили», - заявив С.КУНІЦИН.

За його словами, в севастопольський центр зайнятості регулярно надходить інформація про людей, які потрапляють під скорочення. «Відзначте, йдеться про всі міські підприємства. Вони зобов`язані надавати такі відомості, порядок такий. Зрештою, цих людей треба ставити на облік, працевлаштовувати. У центрі зайнятості на сьогодні є дані про скорочення 1280 осіб на обох флотах. Це - вільнонаймані і ЧФ РФ, і ВМС України. Не таємниця ж, що в структурах Чорноморського флоту працюють і цивільні фахівці, зокрема, громадяни України», - відзначив голова міськадміністрації.

За його словами, «на останньому засіданні Антикризового комітету (засіданні антикризової групи з мінімізації наслідків у Севастополі фінансової й економічної кризи - УНІАН) наші міські профспілки повідомили про підготовлюване скорочення в Будівельному управлінні Чорноморського флоту. Найближчим часом звідти буде звільнено 117 осіб. Це факти, не домисли. І міській владі в цих умовах доводиться думати, яку роботу запропонувати цим людям. Всі торгувати на ринку чи піти в приватний бізнес не зможуть. Мало того, ми змушені робити прогнози, аби бути готовими до будь-якого повороту подій».

При цьому С.КУНІЦИН повідомив, що за песимістичними прогнозами, за найближчі рік-два тільки на Чорноморському флоті можуть бути скорочені близько 9 тис. осіб, з них дві третини - саме вільнонаймані, українські громадяни. «Ці люди в Севастополі і залишаться. І що нам тоді - сидіти склавши руки і констатувати факт: «Ах, у нас тисячі безробітних»?», - сказав С.КУНІЦИН.

За його словами, «висновок очевидний: ми повинні прораховувати всі ризики, і вже сьогодні, зараз розвивати економіку міста: порт, промислові підприємства, транспорт, туризм, реалізовувати інвестиційні проекти».

Разом з тим С.КУНІЦИН наголосив, що «місто Севастополь і Чорноморський флот залишаються партнерами, і не треба вигадувати міфічні «секретні списки», бо всі проблеми вони вирішуватимуть разом.

Довідка УНІАН. Сьогодні деякі інтернет-видання з посиланням на РІА «Новости» повідомили, що нібито один з офіцерів ЧФ повідомив агентству, що «влада Севастополя вимагає від ЧФ РФ секретні дані». «Командування військових частин Чорноморського флоту РФ одержує запити від севастопольської біржі праці і фонду безробітних з вимогою надати списки осіб, які потрапляють під скорочення, при тому, що такі списки є секретними відомостями», повідомив офіцер. В інформації також йдеться, що «представники адміністрації міста відкритим текстом вимагають подати їм секретні дані, за передачу яких у Російській Федерації заводиться кримінальна справа», - сказав офіцер.