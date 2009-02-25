Співробітники Кримської митниці знайшли 2 кг марихуани

У Сімферополі співробітники Кримської митниці під час огляду залізничного контейнера, що прибув з Узбекистану, виявили майже 2 кг марихуани.

Про це повідомили у прес-службі Держмитслужби України.

У декларації, представленій до митного оформлення, власник контейнера – громадянка Узбекистану, зазначила про відсутність у себе будь-яких предметів, заборонених до переміщення через митний кордон України. Митників громадянка запевнила, що у контейнері знаходяться лише особисті речі, необхідні при переїзді на постійне місце проживання до Криму. Проте в ході огляду серед особистих речей був виявлений ретельно замаскований поліетиленовий пакет з рослинною речовиною всередині.

Експертизою встановлено, що у пакеті була марихуана. В результаті складено протокол про порушення митних правил про переміщення наркотичної речовини через митний кордон України.