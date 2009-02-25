У Криму на хабарі у $900 попався сільський голова

У Криму працівниками Державної служби боротьби з економічною злочинністю затримано голову однієї з сільрад Сакського району автономії, який вимагав та отримав 900 доларів США хабара.

Кошти чиновник вимагав від директора малого підприємства за видачу рішення сільради щодо оформлення права власності на нежитлове приміщення, повідомляє прес-служба МВС України.

Прокуратурою Криму порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.