Уряд та ВР звинувачують у корупційному лобізмі щодо «Артеку»

Заступник глави Секретаріату Президента України Юрій БОГУЦЬКИЙ заявляє, що уряд і Верховна Рада у законі про державну підтримку дитячого центру «Артек» лобіюють законодавче рішення «з потенційною корупційною складовою».

Про це повідомили у прес-службі Президента.

Зокрема, привітавши той факт, що у міжнародному дитячому центрі розпочалася перша зміна, Ю.БОГУЦЬКИЙ, водночас, висловив подив, що після політичного галасу навколо ситуації з «Артеком» уряд і парламент спішно забули свої обіцянки допомогти дитячому центру. «Більше того, прикриваючись «турботою» про дітей, лобіюють законодавче рішення з потенційною корупційною складовою», - стверджує він.

Заступник глави Секретаріату наголосив, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО саме з таких міркувань застосував право вето до внесеного урядом Закону «Про державну підтримку та особливості функціонування дитячих центрів «Артек» і «Молода гвардія». Так, у законі при визначенні розміру земельних ділянок, які надані у постійне користування центрові «Артек» та не підлягають відчуженню, не враховано земельну ділянку розміром 2,8 га колишнього пансіонату «Аю-Даг» (із пляжною зоною), що перебуває у складі центру «Артек» на праві господарського відання.

«Звичайно, можна припустити, що земельна ділянка на березі моря розміром у майже 3 гектари випадково «випала» зі згаданого урядового законопроекту. Тому вето глави держави дає можливість виправити цю помилку», - зазначив Ю.БОГУЦЬКИЙ.

«Хочу наголосити: рішення Президента України жодним чином не погіршує фінансовий стан центру, адже це питання вже врегульовано окремим законом про внесення змін до держбюджету-2009, який набув чинності», - сказав заступник глави Секретаріату.

Водночас Ю.БОГУЦЬКИЙ звернув увагу, що додатково на фінансування дитячого центру були спрямовані лише ті кошти, які за дорученням глави держави були отримані в результаті скорочення витрат на забезпечення діяльності Президента України.

«Попри дані обіцянки, ані Секретаріат Кабінету міністрів, ані Апарат Верховної Ради України не спромоглися через обмеження власних видатків допомогти дитячому центру. Водночас у парламенті продовжується практика роздачі матеріальної допомоги діючим народним депутатам та іншим не найбільш злиденним категоріям громадян», – підкреслив Ю.БОГУЦЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 20 лютого Президент України заветував Закон України «Про державну підтримку і особливості функціонування дитячих центрів «Артек» і «Молода гвардія» (№ 906–VI), ухвалений Верховною Радою 3 лютого.

На переконання глави держави, ухвалений закон має ряд недоліків, які створюватимуть перешкоди в роботі зазначених дитячих установ.

У свою чергу прем’єр Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні, 25 лютого, заявила, що фракція БЮТ ініціюватиме у Верховній Раді України подолання вето Президента на закон про держпідтримку дитячих центрів «Артек» і «Молода гвардія».