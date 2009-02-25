Ющенка, Януковича та Тимошенко закликають припинити гризню

Народний депутат України, лідер Всеукраїнської громадської організації «Громадянська позиція» Анатолій ГРИЦЕНКО закликає Президента Віктора ЮЩЕНКА, прем`єра Юлію ТИМОШЕНКО і голову Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА до переговорного процесу для подолання кризової ситуації в країні.

Як передає кореспондент УНІАН, А.ГРИЦЕНКО сьогодні на прес-конференції в Сімферополі заявив, що ані В.ЮЩЕНКО, ані Ю.ТИМОШЕНКО, ані В.ЯНУКОВИЧ не «здатні об`єднати країну, не здатні вести її вперед». «Вся соціологія показує: більше половини суспільства не хочуть підтримувати цих лідерів. Це ж очевидно. Якщо вони зараз це не зрозуміють, якщо далі буде ця гризня і війна, на тлі того, що відбувається в країні, тоді це може закінчитися сумно», - сказав депутат.

А.ГРИЦЕНКО пропонує В.ЮЩЕНКУ, Ю.ТИМОШЕНКО та В.ЯНУКОВИЧУ сісти за стіл переговорів. «Спробувати відкинути всі особисті амбіції та особисті проблеми, домовитися, створити нормальний уряд і пробувати долати кризу. Шанс є, імовірність його маленька з урахуванням особистих відносин (трьох цих політиків), але, врешті-решт, політики не зобов`язані один одного любити й цілуватися, вони повинні працювати», - сказав депутат.

На його думку, якщо «цей шанс не буде використано», то є два варіанти розвитку подій. «Перший варіант: ЮЩЕНКО, ЯНУКОВИЧ і ТИМОШЕНКО стоять на краю прірви і дивляться, що там внизу робить народ України. Другий варіант: народ України стоїть на краю прірви і дивиться, що там внизу роблять ЮЩЕНКО, ЯНУКОВИЧ і ТИМОШЕНКО. (Народ) знесе цю владу, якщо вона буде й далі неадекватна», - вважає А.ГРИЦЕНКО.