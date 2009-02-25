Кравчук підштовхнув міськраду Севастополя попрацювати в суботу

У Севастополі цієї суботи на позачерговому пленарному засіданні сесії міськради буде обговорено суспільно-політичну ситуацію в місті і в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам голова міськради Валерій САРАТОВ. Він зазначив, що до цього місцевих депутатів підштовхнуло вчорашнє звернення першого президента України Леоніда КРАВЧУКА до чинного Президента України Віктора ЮЩЕНКА, яке «дуже гостро і точно визначило ту ситуацію, в якій знаходяться і країна, і місто Севастополь».

В.САРАТОВ додав, що одразу по завершенні сесійного засідання, об 11.00 депутати вийдуть на мітинг на площі Нахімова. «Тому що країна взагалі потрапляє в період розпаду, можна так сказати, і в цьому сьогодні головна проблема Севастополя і усіх інших регіонів», - сказав В.САРАТОВ і додав, що рішення про проведення мітингу ухвалено сьогодні на засідання координаційної ради керівників міських осередків політичних партій та громадських організацій.