Гриценко пропонує припинити роздачу рожевих слонів

Народний депутат України Анатолій ГРИЦЕНКО пропонує скоротити чисельність управлінського апарату в державних структурах.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на прес-конференції в Сімферополі депутат повідомив, що відповідний законопроект уже готовий.

«Я протягом тижня внесу законопроект, який спрямовано на скорочення чисельності управлінського апарату в державних структурах, починаючи від Кабінету міністрів, від кожного окремого міністерства та всіх центральних органів виконавчої влади», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

На його думку, в уряді повинні бути перший віце-прем`єр і не більше трьох віце-прем`єрів, у кожному окремому міністерстві - один перший заступник і не більше трьох заступників. «А зараз їх (заступників) по сім, по вісім, по десять», - зазначив він.

А.ГРИЦЕНКО вважає, що сьогодні «кожен новий заступник - це роздача слонів, спроба працевлаштувати членів коаліції або тих, хто навколо коаліції. Це абсолютно неправильно».

Він також пояснив необхідність скорочення чисельності управлінського апарату в держструктурах тим, що кожен заступник - «це не просто заступник, це додатковий офіс, апарат, машина, структури під ним і повноваження», і тим, що «міністр не може ефективно працювати, коли в нього в прямому підпорядкуванні більше 9-ти осіб».