Гриценко хоче, щоб Ющенка перемкнуло, і хай добуде свій термін

Народний депутат України, лідер Всеукраїнської громадської організації «Громадянська позиція» Анатолій ГРИЦЕНКО вважає недоцільним проведення у країні дострокових президентських виборів.

«Я не впевнений, що рішення, яке пропонується, буде реалізоване, я також не впевнений, що його потрібно реалізовувати», - сказав А.ГРИЦЕНКО сьогодні на прес-конференції в Сімферополі, коментуючи заклик першого Президента України Леоніда КРАВЧУКА до нинішнього глави держави Віктора ЮЩЕНКА добровільно подати у відставку й оголосити дострокові президентські вибори.

Як передає кореспондент УНІАН, на переконання депутата, В.ЮЩЕНКУ потрібно дати допрацювати термін на президентському посту. «Хай Віктор ЮЩЕНКО добуде свій термін на посту, потім буде обрано нового Президента, і працюватимемо по-іншому. Я б зараз не втягував Україну в дострокові вибори», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

Водночас він назвав заклик Л.КРАВЧУКА «криком душі». «Це його громадянська позиція, неприйняття всього того, що відбувається, і розуміння своєї громадянської відповідальності за те, що потрібно щось робити в цій країні», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

«Я б хотів, щоб Президент ЮЩЕНКО почув Президента КРАВЧУКА, і щоб у нього щось перемкнуло і скерувало його на ефективнішу роботу на користь України. Може, в цьому головний “месидж” Леоніда Макаровича (КРАВЧУКА)», - додав депутат.