Прокуратура завела справу на кримського податківця

Прокуратурою Кіровського району Криму порушено кримінальну справу стосовно податкового міліціонера, який вимагав гроші з підприємця за те, щоб не проводити перевірку його діяльності.

"Старшого оперуповноваженого відділення боротьби з незаконним обігом підакцизних товарів ДПІ в Феодосії затримано 23 лютого при одержанні однієї тисячі доларів США. Таку суму він вимагав від підприємця в Кіровському, щоб не турбувати його перевірками", - йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури Криму.

Прокуратурою дії податківця кваліфіковані за ч.2 ст.368 Кримінального кодексу України. Ведеться слідство.