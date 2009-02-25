Лютневі пенсійні виплати профінансовані в Криму на 100%

Головним управлінням Пенсійного фонду України в АРК, станом на 25 лютого, пенсійні виплати профінансовані в сумі 518,6 млн. грн., що становить 100% від місячної потреби.

За даними ГУ ПФУ в АРК, на виплату пенсій, які виплачується через відділення поштового зв`язку, перераховано 267,5 млн. грн. Це забезпечує виплату пенсій 313,7 тис. пенсіонерам, які одержують пенсію з 4 по 22 лютого.

На банківські установи, уповноважені проводити виплату пенсій, перераховано 251,1 млн. грн. Це забезпечує виплату 236,7 тис. пенсіонерам, які одержують пенсії в банках з 4 по 25 лютого.