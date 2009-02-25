Standard & Poor`s знизило рейтинг Криму

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor`s знизило довгострокові кредитні рейтинги семи українських регіональних і місцевих органів влади (РМОВ): Києва, Львова, Дніпропетровська, Івано-Франківська, Луганська, Одеси та Автономної Республіки Крим з «В» до «ССС+» після зниження суверенних рейтингів України.

Про це сказано в повідомленні S&P, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, одночасно рейтинги було виведено з переліку CreditWatch («рейтинги на перегляді») з негативним прогнозом, куди їх помістили 16 лютого 2009 р. У всіх випадках прогноз за рейтингами знову «Негативний».

Також повідомляється, що знижено й водночас виведено з переліку CreditWatch рейтинги за національною шкалою Львова, Дніпропетровська, Одеси та Криму - з «uaA-» до «uaBB», Луганська - з «uaBBВ» до «uaBB», Івано-Франківська - з «uaBBВ+» до «uaBB».

«Зараз усі сім українських РМОВ мають рейтинги однакового рівня, що відображає їх дуже високу залежність від рішень уряду щодо розподілу витратних і дохідних повноважень, а також залежність від перерахувань з бюджету центрального уряду, - пояснив кредитний аналітик Standard & Poor`s Борис КОПЄЙКІН. - Разом з тим, позитивний вплив на кредитоспроможність українських РМОВ справляє невисокий наразі рівень платежів з погашення боргу, що припадають на 2009-2010 рр., або навіть повна їх відсутність».

Подальші рейтингові дії щодо України можуть призвести до певної диференціації наших майбутніх рейтингових дій щодо українських РМОВ - як віддзеркалення їхніх різних кредитних характеристик, зазначає S&P.

Як повідомляв УНІАН, міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor`s знизило довгостроковий і короткостроковий суверенні кредитні рейтинги України за зобов`язаннями в іноземній валюті з «В/В» до «ССС+/С», а також довгостроковий і короткостроковий суверенні кредитні рейтинги за зобов`язаннями в національній валюті з «В+/В» до «В-/С». Прогноз за рейтингами - «Негативний».