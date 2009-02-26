Тимошенко створила державну компанію «Титан України»

Кабінет міністрів України утворив Державну холдингову компанію «Титан України».

До статутного фонду новоутвореного відкритого акціонерного товариства передані державні пакети акцій у розмірі 100% ВАТ «Сумихімпром», ДАК «Титан», який здійснює корпоративне управління 50%+1 акція ЗАТ «Кримський титан», та Запорізького державного титаномагнієвого комбінату після перетворення його у відкрите акціонерне товариство.

Відповідна постанова прийнята на засіданні уряду у середу, повідомляє Управління у зв`язках із засобами масової інформації Секретаріату Кабміну.

Засновником компанії є держава в особі Міністерства промислової політики.

«Державна холдингова компанія «Титан України» об’єднуватиме підприємства титанового комплексу, що дозволить посилити конкурентоспроможність підприємств титанової галузі України на світових ринках, скоординувати та прискорити дії щодо залучення інвестицій, посилити державний контроль у галузі», - йдеться у повідомленні.