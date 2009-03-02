Сенченко пропонує збалансувати місцеві бюджети

Народний депутат України (фракція БЮТ) Андрій СЕНЧЕНКО представив пакет змін до українських законів, які повинні збалансувати місцеві бюджети.

Як відзначив А.СЕНЧЕНКО сьогодні під час прес-конференції в УНІАН, пропонується внести на розгляд парламенту законопроект із спрощення оподаткування, обліку та звітності суб`єктів малого підприємництва.

У законопроекті прописана норма, яка регулює оподаткування, виходячи з мінімальної заробітної плати. «На сьогодні місцеві органи влади підвели всіх підприємців під єдиний рівень єдиного податку без диференціації – на рівні 200 грн.», - говорить депутат і пропонує ввести «вилку» зі сплати податку від 0,2 до 1 мінімальної заробітної плати, тобто від 121 до 605 грн.

Із системи спрощеного оподаткування пропонується вилучити пункти, згідно з якими СПД, - фізична особа не платить податок за землю і звільняється від плати за використання природних ресурсів.

У Кодексі адміністративних правопорушень пропонується змінити систему нарахування штрафів, проіндексувавши їх, виходячи з розміру мінімальної заробітної плати, а не з неоподатковуваного податком мінімуму. Надалі ці ставки повинні автоматично індексуватися, оскільки розмір мінімальної заробітної плати збільшується щокварталу.

«Наприклад, за такою статтею, як ненадання допомоги хворому на медичного працівника, коли це спричинило тяжкі наслідки, раніше санкція передбачала до 800 грн., сьогодні – до 3 тис. грн.», - розповів А.СЕНЧЕНКО. Санкція за невиконання судового рішення передбачатиме, згідно з новим проектом, штраф від 18 до 60 тис. грн., говорить депутат.

У Кримінальному кодексі пропонується також переіндексувати систему штрафів, аби судді могли застосовувати до правопорушників покарання у вигляді грошового штрафу, а не обмеження свободи, що буде для порушників застереженням. «Нижня межа штрафів стала несуттєвою, а верхня відстала від інфляції… Максимальний штраф, який передбачений законом і діє на сьогодні, вже не виглядає ефективним», - сказав А.СЕНЧЕНКО.

Він наголосив, що при розгляді даних змін у законодавстві розраховує на підтримку мерів міст, а також місцевих громад. Планується, що зміни в законопроекти, а також новий проект закону із спрощення оподаткування, обліку та звітності суб`єктів малого підприємництва будуть винесені на розгляд Верховної Ради 19 березня.