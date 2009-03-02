У Сімферополі перевищено простудний епідемічний поріг

У Сімферополі на 28,7% перевищено статистичний показник реєстрованої захворюваності на грип та гострі респіраторні інфекції.

Про це повідомляє Український центр грипу та ГРІ.

Суттєве зростання захворюваності серед усього населення спостерігалось у Сімферополі – на 23,4%, йдеться у повідомленні прес-служби Міністерства охорони здоров`я України.

У дитячих вікових групах рівні захворюваності на грип та ГРІ в цілому по 10 контрольних містах України зросли серед дітей до 2 років на 2,8 %, серед дітей 3-6 років – на 4,4 % та серед дітей 7-14 років – на 12,9 %. Суттєво виріс рівень захворюваності серед дітей 7-14 років у містах Запоріжжі – на 56 %, Донецьку – на 25 %, Вінниці – на 20 % та Києві – на 18 %.

Наступного тижня в Україні збережеться тенденція до зростання захворюваності на грип та ГРІ.