74% українців вважають: Тимошенко не здатна подолати кризу

74% українців вважають, що уряд Юлії ТИМОШЕНКО не здатний подолати економічну кризу найближчим часом.

Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного компанією GFK Ukraine спільно з Національним інститутом стратегічних досліджень, які були оприлюднені сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

12% українців вважають, що уряд Ю.ТИМОШЕНКО здатний подолати кризу найближчим часом, 11% гадають “скоріше так”, 19% - “скоріше ні”, 55% переконані, що уряд не здатний побороти кризу найближчим часом. 3% опитаних не змогли відповісти на питання.

При цьому 39% опитаних висловили переконання, що заміна кількох міністрів не допоможе подолати кризу, 18% вважають “скоріше ні”, 20% - “скоріше так”, 16% українців гадають, що це допоможе у боротьбі з кризою. 7% не змогли відповісти на питання.

Опитування проводилось 24-26 лютого, опитано 600 респондентів, похибка становить 4%.