Грач має намір зібрати свій блок
Політик похвалився рейтингом
Народний депутат України, перший секретар Кримського республіканського комітету Комуністичної партії Леонід ГРАЧ не виключає створення свого блоку партій на виборах до Верховної Ради Криму.
«Ми не повинні в кримській політиці ходити по різних вулицях, як це, на жаль, відбувається сьогодні: російські рухи - по один бік, комуністи - по другий, інші партії лівого напрямку - по третій. А ми повинні зосередити наші спільні зусилля в боротьбі за владу в єдиному кулаці», - сказав Л.ГРАЧ в ефірі однієї з кримських радіостанцій, повідомили в прес-службі депутата.
У зв`язку з цим комуніст заявив, що є пропозиція на виборах до ВР Криму створити блок партій. «Є така пропозиція: створити блок партій. Хто до цього блоку ввійде, мені поки що важко сказати. Кримська республіканська організація Компартії. А хто ще погодиться - не знаю, важко сказати. Може, «Російський блок». Ті ж прогресивні соціалісти, а також просто соціалісти. Давайте на базі захисту конституційних повноважень, на базі наших лівих поглядів об`єднаємося в «Блок Грача», - сказав Л.ГРАЧ.
При цьому лідер комуністів автономії заявив, що у нього «сьогодні серед кримських політиків найвищий рейтинг у Криму».