У Севастополі планується скорочення 5 тис. вільнонайманих ЧФ РФ

У Севастополі понад 5 тисяч чоловік з поданих з початку року на скорочення 7 тисяч працівників - вільнонаймані Чорноморського флоту Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила виконуюча обов`язки директора міського центру зайнятості Світлана РЕНДАК на засіданні міської антикризової групи, що проходило під головуванням голови міської адміністрації Сергія КУНІЦИНА.

За словами С.РЕНДАК, «у перших числах квітня - і це нас дуже турбує - ми практично щодня реєструємо списки на звільнення 500-800 чоловік». При цьому вона додала, що за аналогічний період минулого року було попереджено про звільнення близько 3 тисяч працівників, а фактично було скорочено близько 900 чоловік. «Як буде цього року невідомо, але поки що звільнено і прийшло до нас для постановки на облік 450 чоловік», - сказала вона.

Як підкреслила керівник центру зайнятості, «загострюється становище по Чорноморському флоту: з названих мною 7 тисяч чоловік, поданих на звільнення, 5100 вільнонайманих подано на скорочення з організацій ЧФ РФ». Усього на ЧФ РФ вільнонайманих, за даними С.РЕНДАК, 17 тисяч 300 чоловік, абсолютна більшість з яких - громадяни України. І це, як сказала вона, «ще не все: до кінця квітня-травня прийде перша хвиля, котра була наприкінці січня - у лютому, а друга хвиля буде в червні».

За інформацією С.РЕНДАК, на сьогодні в Севастополі на обліку перебуває 2530 безробітних, «і так трималося практично весь квартал, різких сплесків реєстрації за цей період не було». Вона також із задоволенням зазначила, що за перший квартал у місті створено 1,5 тисячі нових робочих місць, понад 3,2 тисяч чоловік за цей період було прийнято на вакантні місця.

Міська служба зайнятості з початку року працевлаштувала 750 чоловік, повідомила керівник. Вона також зазначила, що «на жаль, на сьогодні вакансій у базі даних зменшується, уже 1300 вакансій, а було близько 3 тисяч, причому майже 70% вакансій - робітничі професії». За її твердженням, «баланс «попит-пропозиція» загострюється, на сьогодні «навантаження» - одна людина на місце, але по службовцям і фахівцям виходить 3 людини на місце».