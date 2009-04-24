У «Сі Бриз-2009» в Криму iноземнi військовi не братимуть участь

Міністерство оборони України стверджує, що планом українсько-американського навчання “Сі Бриз-2009” не передбачено перебування іноземних військових підрозділів на території Криму.

"На військових полігонах в Криму в рамках навчання “Сі Бриз-2009” будуть діяти тільки підрозділи Збройних Сил України", – заявив перший заступник командувача Військово-Морських Сил віце-адмірал Віктор МАКСИМОВ.

За його словами, інформація про те, що влітку цього року в Криму будуть висаджуватися військові підрозділи США та інших країн НАТО, що в районі озера Донузлав будуються казарми для розміщення американських військових підрозділів, не мають під собою жодного підґрунтя й вводять в оману громадськість.

"Ті заяви, що зараз в районі озера Донузлав, де розташована Південна військово-морська база Військово-Морських Сил Збройних Сил України, будуються казарми для американських солдатів, взагалі важко прокоментувати з точки зору здорового глузду," – підкреслив В.МАКСИМОВ.

Вiн наголосив, що всі етапи навчання завжди проводяться виключно в межах військових полігонів на спеціально обладнаних навчальних місцях.