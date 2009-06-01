Засідання міліційних міністрів країн СНД відбудеться в Ялті
14:16, 01 червня 2009Крым
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У Лівадійському палаці
|Микола Іллічов
Як повідомили у відділі по зв`язках з громадськістю Головного управління МВС України в Криму, засідання пройде в Лівадійському палаці. Після підписання підсумкових документів очікується прес-конференція.
«Тісна співпраця правоохоронних органів країн СНД приносить і, впевнений, приноситиме в майбутньому вагомі результати», – йдеться у зверненні заступника міністра внутрішніх справ України – начальника міліції Криму Миколи ІЛЛІЧОВА.
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