Засідання міліційних міністрів країн СНД відбудеться в Ялті

4 червня в Ялті планується проведення чергового засідання Ради міністрів внутрішніх справ країн-учасниць Співдружності незалежних держав.

Як повідомили у відділі по зв`язках з громадськістю Головного управління МВС України в Криму, засідання пройде в Лівадійському палаці. Після підписання підсумкових документів очікується прес-конференція.

«Тісна співпраця правоохоронних органів країн СНД приносить і, впевнений, приноситиме в майбутньому вагомі результати», – йдеться у зверненні заступника міністра внутрішніх справ України – начальника міліції Криму Миколи ІЛЛІЧОВА.