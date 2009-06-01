Сімферополь з`явився на монетах
14:35, 01 червня 2009Крым
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Національний банк України сьогодні ввів в обіг ювілейну монету до 225-річчя Сімферополя.
Вона продовжує серію "Стародавні міста України".
Монета номіналом 5 гривень виготовлена з нейзільберу. Тираж – 45 тисяч штук.
На аверсі зображено візитну картку міста – залізничний вокзал. Угорі розміщено малий державний герб України, під ним написи: Національний банк України, 5 гривень, 2009 та логотип Монетного двору НБУ.
На реверсі монети на тлі плану побудови міста 1768 року зображено дві пам’ятки архітектури початку ХХ ст., між якими – герб міста, під ним у лавровому вінку написи – 225 років, унизу півколом – Сімферополь.
Фото з сайту НБУ
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