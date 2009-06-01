Windrose у середині червня відкриє рейс Київ-Сімферополь

Авіакомпанія Windrose («Роза Вітрів») оголошує про відкриття нового регулярного авіасполучення Київ – Сімферополь – Київ.

Як повідомила прес-служба компанії, польоти за маршрутом здійснюватимуться з 14 червня щонеділі, а з 22 червня додаються рейси в понеділок, вівторок, четвер і п`ятницю.

Виліт з Києва – о 13.20, прибуття до Сімферополя – о 14.50. Зворотний виліт – о 16.00, прибуття – о 17.30.

Польоти здійснюватимуться на новому літаку Embraer-195, отримання якого очікується цього тижня.

Довідка УНІАН. ТОВ «Авіаційна компанія «Роза Вітрів» було засновано 2003 року. Авіакомпанія надає повний спектр послуг у сфері авіаційних перевезень.

Парк авіакомпанії зараз налічує два MD-82 та два Boeing 737-800.