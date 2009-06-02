Севастополь легше за інші регіони переживає кризу

Севастополь, порівняно з іншими регіонами України, легше переживає кризу, і знаходиться серед міст, що розвиваються найшвидше.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявили чиновники Севастопольської міськдержадміністрації на брифінгу, присвяченому підбиттю підсумків трирічної роботи нинішньої команди голови адміністрації Сергія КУНІЦИНА.

Зокрема, тоді як в середньому по Україні середня пенсія складає 918 грн., в Севастополі - 976 грн. середня «цивільна» пенсія і 1744 грн. - «військова» пенсія, а середня зарплата становить 1792 грн.

Крім того, як підкреслила заступник голови міської адміністрації Ірина ЦОКУР, в місті стабілізувалася ситуація з безробіттям.

«Тих різких стрибків по безробіттю, які спостерігалися в листопаді-грудні 2008 року, на сьогодні в місті вже немає, ситуація керована... Середній рівень виплат по безробіттю становить 744 грн. Якщо в інших регіонах різкий сплеск безробіття, то ми сьогодні йдемо на рівні 2006 року», - сказала вона.

У свою чергу, заступник голови міськдержадміністрації Олександр КЛІМОВ зазначив, що якщо у 2006 році плановий об`єм бюджету в місті фактично склав 675,2 млн. грн., в 2007 році - 956,5 млн. грн., то в 2008 році фактичне виконання - 1 млрд. 266,3 млн. грн.

За його словами, «в 2009 році, незважаючи на кризу, бюджет міста становить 1 млрд. 158 млн. грн. Так, це трохи менше, ніж бюджет минулого року. І заплановано виконання цього року 40 регіональних і державних програм (у 2007 році за рахунок бюджету реалізувалися 44 державні та регіональні програми, в 2008 році - 48 державних і регіональних програм), разом з тим, це цифри достатньо значимі, серйозні, щоб продовжити виконання тих основних напрямів, які сьогодні є в місті».

А.КЛІМОВ додав, що в 2006 році капітальні вкладення в інфраструктуру міста становили 70 млн. грн., у 2008 році - 261 млн. грн., а в 2009 році передбачений об`єм капітальних вкладень в інфраструктуру міста на рівні 173,8 млн. грн.

Він також повідомив, що у 2006 році на ремонт установ освіти бути використано 1 млн. грн., в 2008 році - вже 4,3 млн. грн., а в 2009 році передбачається 11,9 млн. грн.

Крім того, за словами заступника голови адміністрації, у 2006 році на капітальний ремонт установ охорони здоров`я, придбання устаткування було направлено 5,6 млн. грн., тоді як в 2009 році передбачено 13 млн. грн.