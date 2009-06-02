Борги перед «Севастопольенерго» буде погашено до 4 червня

Борги комунальних підприємств «Севтеплоенерго» і «Севміськводоканал» перед «Севастопольенерго», які становлять 7,5 млн. грн., буде погашено до 4 червня.

Про це заявив виконуючий обов`язки голови Севастопольської міської державної адміністрації Владимир КАЗАРІН.

За його інформацією, переговори з банками про відкриття кредитної лінії для комунальних підприємств «Севміськводоканал» і «Севтеплоенерго» завершено.

«Борг буде погашено, - сказав В.КАЗАРІН, - щоб не виникало навіть передумов до можливих відключень об`єктів «Севміськводоканалу» від електроенергії».

Як повідомляв УНІАН, 18 травня внаслідок заборгованості перед енергопостачальною компанією від електроенергії були відключені деякі об`єкти «Севтеплоенерго» і «Севміськводоканалу».

19 травня Севастопольська міська рада ухвалила рішення «Про надання згоди КП «Севтеплоенерго» СГС і ДКП «Севміськводоканал» на передачу в іпотеку основних фондів ДКП «Севгорводоканал» для оформлення кредитної лінії», що і стало підставою для відновлення 20 травня подачі електроенергії на об`єкти цих двох комунальних підприємств.