Красноперекопський хлібокомбінат реприватизували

Комерсанти залишилися з носом

Вищий господарський суд України скасував судові рішення, які узаконили приватизацію Красноперекопського комбінату хлібопродуктів. Про це повідомила прес-служба прокуратури Криму. «Задовольняючи подання прокуратури, касаційна інстанція виходила з того, що законом заборонено приватизацію майна структурних підрозділів хлібоприймальних і хлібозаготівельних підприємств, які забезпечують розміщення і зберігання мобілізаційних запасів країни», - йдеться у повідомленні.

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