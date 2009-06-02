Красноперекопський хлібокомбінат реприватизували
10:12, 02 червня 2009Крым
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Комерсанти залишилися з носом
Вищий господарський суд України скасував судові рішення, які узаконили приватизацію Красноперекопського комбінату хлібопродуктів.
Про це повідомила прес-служба прокуратури Криму.
«Задовольняючи подання прокуратури, касаційна інстанція виходила з того, що законом заборонено приватизацію майна структурних підрозділів хлібоприймальних і хлібозаготівельних підприємств, які забезпечують розміщення і зберігання мобілізаційних запасів країни», - йдеться у повідомленні.
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