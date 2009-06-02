Альпіністи врятували у Севастополі двох туристів із Білорусі
14:42, 02 червня 2009Крым
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Зависли на крутому схилі
У Севастополі альпіністи Міністерства з питань надзвичайних ситуацій врятували двох громадян Республіки Білорусь.
Як повідомили у прес-службі Головного управління МНС у Севастополі, туристи з білоруського міста Гомель, 1983 і 1985 років народження, під час підйому з пляжу зависли на крутому скельному схилі висотою 30 метрів поблизу мису Фіолент.
Рятувальники з використанням альпіністського спорядження зняли туристів зі скелі.
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