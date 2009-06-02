Загрози курортному сезону в Керченській протоці немає

Нинішній стан морського середовища в районі Керченської протоки й прилеглих акваторіях Чорного та Азовського морів досить благополучний, загрози курортному сезону на узбережжі немає, йдеться в повідомленні Росприроднагляду.

Разом із тим, невелике перевищення гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин "встановлено в деяких точках у районі в районі коси Тузла", проте причину цього перевищення фахівці ще повинні встановити: чи це наслідки шторму, чи - результат накопичення забруднень за довгі роки судноплавства”, повідомляє РІА "Новости".

У листопаді 2007 року через шторм у Керченській протоці затонули чотири судна, шість сели на мілину, два одержали пошкодження. З танкера ”Волгонефть-139”, що розламався, в море вилилося близько 2 тисяч тонн мазуту.

В липні 2009 року заплановано проведення донних досліджень у районі Керченської протоки та прилеглих акваторіях Чорного й Азовського морів для того, щоб остаточно оцінити стан екологічної системи.