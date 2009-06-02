Янукович очолює рейтинг кандидатів в Президенти (опитування)

За підсумками травня лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ продовжує очолювати всенародний рейтинг кандидатів на пост Президента України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це засвідчили оприлюднені сьогодні на прес-конференції результати опитування громадської думки, проведеного компанією “ФОМ-Україна”.

Зокрема, за даними генерального директора компанії “ФОМ-Україна” Олександра БУХАЛОВА, В.ЯНУКОВИЧ має найвищий рейтинг – 26,6%.

На другому місці залишається прем’єр-міністр України, лідер однойменного політичного блоку Юлія ТИМОШЕНКО – 16,2%.

Лідер “Фронту змін” Арсеній ЯЦЕНЮК із 12,8% утвердився на третій позиції.

За даними опитування, за голову Комуністичної партії України Петра СИМОНЕНКА на виборах Президента готові проголосувати 3,4% виборців, за голову Верховної Ради, лідера однойменного блоку Володимира ЛИТВИНА – 2,9%. Наразі діючий Президент Віктор ЮЩЕНКО, за результатами опитування, має 1,9% електоральної підтримки українців.

Як зазначив О.БУХАЛОВ, за умови проведення другого туру всенародних виборів Президента за будь-яких конфігурацій переможцем стає В.ЯНУКОВИЧ. Зокрема, він перемагає Ю.ТИМОШЕНКО з результатом, відповідно, 37,5% проти 26,4%, а також обходить А.ЯЦЕНЮКА з показником 35,6% проти 30,4%.

Щодо рейтингових тенденцій, то експерт зазначив, що у січні 2008 року за Ю.ТИМОШЕНКО готові були проголосувати 25% виборців, за В.ЯНУКОВИЧА – 20%, у А.ЯЦЕНЮКА було 0,8%, а В.ЮЩЕНКО мав 13% електоральної підтримки.

Водночас експерт наголосив, що зазначені рейтингові показники всенародної президентської підтримки українських політиків можуть втратити актуальність, якщо внесенням змін до Конституції главу держави обиратимуть у Верховній Раді.

Дослідження проводилося 17-26 травня 2009 року у 85 населених пунктах. Було опитано методом особистого інтерв’ю 1000 респондентів віком від 18 років. Похибка вибірки складає +/- 4%.