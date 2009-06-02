США зацікавлені в розвитку економічної співпраці з Кримом

Бізнесмени Сполучених Штатів Америки зацікавлені в налагодженні більш тісних економічних зв`язків із Кримом, про це було заявлено сьогодні в Сімферополі на зустрічі керівництва автономії з торгово-інвестиційною місією американських компаній.

Спілкуючись із журналістами, тимчасово повірений у справах США в Україні Джеймс ПЕТТІТ назвав відмінними перспективи співпраці Америки та Криму.

«Я думаю, що перспективи відмінні», - сказав він.

За словами Д.ПЕТТІТА, необхідно налагоджувати «прямі комерційні контакти» між американськими та кримськими компаніями.

До Криму прибули представники 5 компаній - IMTC-MEI, Delta Air Lines, Broad Street Capital Group, General Electric Healthcare і The GEA Group.

«Це торгова делегація, це бізнесмени, які шукають можливості співпраці з кримськими підприємствами. Вони представляють різний економічний сектор - авіацію, охорону здоров`я, енергетику, туристичну інфраструктуру», - зазначив Д.ПЕТТІТ.

За словами керівника кримського парламенту Анатолія ГРИЦЕНКА, «попередньо розглядаються можливості американських інвестицій в економіку Криму». «Різні напрямки: це й торгівля, це й охорона здоров`я, й промисловість, нетрадиційні види енергетики», - сказав він.

Кримський спікер додав, що вперше в такому складі делегація США приїхала до Криму. «У нас і раніше були зустрічі з підприємцями, бізнесменами, але таке представництво вперше», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

Сьогодні суми можливих інвестицій озвучені не були. Американці планують провести в Криму зустрічі з керівництвом ряду підприємств.

Організатором візиту бізнесменів до Криму є комерційна служба Посольства США в Україні.