Курортникам вистачить фруктів

У Криму цього року не буде проблем з насиченням ринку фруктами і виноградом місцевого виробництва, запевняє спікер автономії Анатолій ГРИЦЕНКО.

«Ми вирощуємо в достатній кількості для того, щоб можна було забезпечити відпочиваючих в період курортного сезону виноградом і фруктами», - сказав він.

В той же час, відзначив А.ГРИЦЕНКО, ряд агропідприємств понесли збитки через квітневі заморозки. «Для садів прямі збитки склали порядка 20 мільйонів гривень, а упущений дохід – порядка 156 мільйонів. В основному – це кісточкові, – підкреслив глава парламенту автономії. – Проблема, пов`язана із заморозками, є для аграріїв, для конкретних підприємств. Що стосується насичення ринку, то проблем з фруктами кримського виробництва не буде».

Минулого тижня міністр аграрної політики Криму Павло АКИМОВ заявив: «У нас практично не буде кісточкових цього року».