За приховування подвійного громадянства 5 років в`язниці?

Верховна Рада прийняла в першому читанні проект закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо відповідальності за приховування факту перебування у громадянстві іншої держави або набуття такого громадянства)”.

Як передає кореспондент УНІАН, за проголосували 235 із 437 народних депутатів України, зареєстрованих в сесійній залі.

Запропонованим законопроектом пропонується закріпити в галузевому законодавстві України про громадянство положення щодо встановлення юридичної відповідальності будь-яких осіб за його порушення, а не тільки посадових і службових, як це передбачено сьогодні.

Крім того, пропонується доповнити чинний Закон нормою про те, що обов’язок громадянина України - повідомити про факт набуття або перебування у громадянстві (підданстві) іншої держави (держав).

Пропонується додати до Кримінального кодексу України нову статтю "Приховування множинного громадянства".

Неповідомлення протягом встановленого законом терміну громадянином України будь-якого з державних органів, які беруть участь у вирішенні питань громадянства, про факт перебування або набуття громадянства (підданства) іншої держави (держав), – карається обмеженням волі на строк до п’яти років або штрафом у розмірі десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.