Луценко очолив міліціонерів СНД (фото)

Чергове засідання Ради міністрів внутрішніх справ країн СНД, у якому беруть участь керівники 10 силових відомств країн Співдружності, відкрилось сьогодні в Ялті.

Як передає кореспондент УНІАН, міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО зазначив, що проведення цього саміту у Лівадійському палаці є невипадковим, оскільки його стіни свого часу стали символами миру й укріплення мирних взаємовідносин між країнами.

Він нагадав, що саме у Лівадійському палаці в 1945 році проходила зустріч трійки лідерів союзницьких держав - СРСР, США та Великобританії. «Я впевнений, що питання та рішення, які будуть прийняті на засіданні, підуть на користь безпеці наших громадян у мирний час», - сказав глава МВС.

На відкритті засідання Ю.ЛУЦЕНКУ були передані повноваження голови засідання від міністра внутрішніх справ Російської Федерації Рашида НУРГАЛІЄВА.

Ю.ЛУЦЕНКО в інтерв’ю журналістам повідомив, що сьогодні на порядку денному засідання - дев’ять питань. «Мова йтиме про діяльність спільного антитерористичного центру, про координацію роботи у боротьбі з наркотиками та у боротьбі з торгівлею людьми, про протидію організованій злочинності. Передбачено підписання загальних рішень, а також буде підписано двосторонню оновлену угоду між МВС України і МВС Російської Федерації», - сказав міністр.

При цьому він зауважив, що ці дискусії є надзвичайно важливими. «Я вважаю, що сама атмосфера, саме обговорення є набагато важливішими, ніж самі документи», - додав Ю.ЛУЦЕНКО.

За словами міністра, також буде підписано і конкретні плани діяльності силових відомств країн СНД в усіх напрямах співпраці.

Фото Олександра Косарєва / УНІАН