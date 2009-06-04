Луценко наполягає на установці відеокамер у банках

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО називає безвідповідальним небажання профільного комітету Верховної Ради законодавчо зобов’язати встановлення відеоспостереження у банківських та інших установах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам після відкриття засіданні Ради міністрів внутрішніх справ країн СНД у Ялті.

«На жаль, вчора профільний комітет Верховної Ради знову відхилив відповідний законопроект. Для мене це є проявом безвідповідальності за долю багатьох людей і небажанням співпрацювати або допомагати МВС у протидії грабежам і розбоям, які у нинішній економічній ситуації об’єктивно будуть нарощуватись, і без відеоспостереження не завжди оперативна вдача буде знаходитись на нашій стороні», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

При цьому міністр наголосив, що вибухи в Ощадбанку у Мелітополі є свідченням «крайньої необхідності встановлення відеоспостереження у всіх банківських установах, дитячих закладах, включаючи школи, і в місцях концентрації грошей, маю на увазі азартні заклади тощо».