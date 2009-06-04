У Криму майно ЗАТ продали без узгодження з акціонерами

У Криму правоохоронцями викрито посадових осіб закритого акціонерного товариства, які без узгодження з акціонерами уклали з приватним підприємцем договір купівлі-продажу магазина, що належав ЗАТ.

Унаслідок протиправних дій державі в особі Фонду майна автономії та Євпаторійської міськради завдано збитки на суму понад 2,7 млн. грн., повідомляє прес-служба МВС України.

Прокуратурою Євпаторії порушено справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.365 Кримінального кодексу України (перевищення влади або службових повноважень).