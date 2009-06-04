У Криму майно ЗАТ продали без узгодження з акціонерами
11:01, 04 червня 2009Крым
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Збитки держави - понад 2,7 млн. грн.
У Криму правоохоронцями викрито посадових осіб закритого акціонерного товариства, які без узгодження з акціонерами уклали з приватним підприємцем договір купівлі-продажу магазина, що належав ЗАТ.
Унаслідок протиправних дій державі в особі Фонду майна автономії та Євпаторійської міськради завдано збитки на суму понад 2,7 млн. грн., повідомляє прес-служба МВС України.
Прокуратурою Євпаторії порушено справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.365 Кримінального кодексу України (перевищення влади або службових повноважень).
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