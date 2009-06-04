Парламент реорганізував «Масандру» в держконцерн

Верховна Рада України ухвалила Закон «Про структуру, повноваження та особливості правового і економічного режиму майнового комплексу Національного виробничо-аграрного об’єднання «Маcандра».

Як передає кореспондент УНІАН, за нього проголосувало 340 із 435 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Законом передбачено, що Національне виробничо-аграрне об’єднання «Маcандра» – це державне статутне об’єднання підприємств у формі концерну, що є правонаступником виробничо-аграрного об’єднання «Маcандра», на баланс якого передається усе майно, що належало об’єднанню.

НВАО «Масcандра» належить до сфери управління Кабінету міністрів України.

Окремі повноваження щодо управління НВАО «Масандра» і підприємств, що входять до його складу, можуть бути делеговані в установленому законом порядку центральному органу виконавчої влади.

НВАО «Масcандра» створено на базі Головного заводу марочних вин «Маcандра».

НВАО «Масандра» засновано з метою координації виробничої, наукової, комерційної та інших видів діяльності для вирішення спільних економічних і соціальних завдань державних підприємств, що входять до складу об’єднання.

До складу НВАО «Масандра» входять державні підприємства «Лівадія», «Гурзуф», «Таврида», «Алушта», «Малоріченське», «Морське», «Веселівське», «Судак», «Привітне».

Підприємства, які входять до складу «Маcандри», об’єднані у концерн на основі фінансової залежності від НВАО «Маcандра», що централізує функції науково-технічного і виробничого розвитку, інвестиційної, фінансової, зовнішньоекономічної та інших видів діяльності.

«Масандра» діє на основі цього закону та статуту, що затверджується Кабінетом міністрів України.

Генеральний директор НВАО «Маcандра» призначається на посаду та звільняється з посади урядом України. Директори підприємств, що входять до складу НВАО, призначаються на посаду і звільняються з посади гендиректором об’єднання.

Підприємства, що входять до складу НВАО «Масандра», не мають права без згоди об’єднання виходити з його складу, об’єднувати на добровільних засадах свою діяльність з іншими суб’єктами господарювання та приймати рішення про припинення своєї діяльності.

У законі зазначено, що до майнового комплексу НВАО «Масандра» належать: земля, яка перебуває в постійному користуванні «Масандри» і підприємств, що входять до його складу; усі матеріальні і нематеріальні активи (об’єкти майнового комплексу), що перебувають на балансі підприємств «Масандри» і закріплені державою за ними на праві господарського відання або придбані за рахунок бюджетних коштів, коштів від фінансово-господарської діяльності та в інший спосіб, не заборонений законом.

Законом передбачені особливості відчуження об’єктів майнового комплексу Національного виробничо-аграрного об’єднання «Маcандра».

Забороняється приймати рішення про вилучення (викуп), зміну цільового призначення (використання) земель, наданих у постійне користування НВАО «Маcандра» та підприємствам, що входять до його складу, а також про припинення права постійного користування такими землями, протягом п’яти років з дня набрання чинності цим законом.

Також запроваджується мораторій на порушення справ про банкрутство НВАО «Маcандра» і підприємств, що входять до його складу, строком на п’ять років з дня набрання чинності цим законом.