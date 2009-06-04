У Криму судитимуть членів банди, які вкрали кілометр водопроводу

Прокуратура Криму направила до суду кримінальну справу щодо членів організованої злочинної групи, які в 2008 році викопали тисячу метрів водопровідної труби в Совєтському районі автономії. Збитки від таких дій склали 1,5 млн. грн.

Як повідомили у прес-службі відомства, слідчим відділом прокуратури за результатами розслідування звинувачення пред’явлено п`яти «копачам».

Серед членів ОЗГ – колишні начальник одного з райвідділів міліції і заступник начальника Совєтського управління водного господарства.

«Завдяки цим двом, робота важкої техніки, що витягувала труби, робилася непомітною і такою, що нібито не мала місця. Вони попереджали безпосередніх виконавців, що на місце «розкопок» виїжджають працівники міліції і водного господарства, і спільники зникали. Саме вони готували документи, згідно з якими збитки від витягання труб був нульовим, а підстав для порушення кримінальної справи не було», – зазначила прес-служба прокуратури.