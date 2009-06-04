За наругу над прапором та гімном України можна сісти на три роки

Верховна Рада України ухвалила закон «Про внесення змін до ст. 338 Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за наругу над державними символами України».

Як передає кореспондент УНІАН, за проголосувало 228 із 429 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

Законом встановлюється кримінальна відповідальність за наругу над прапором, гербом, публічну наругу над гімном України у вигляді позбавлення волі строком до трьох років.

Крім того, у Кримінальному кодексі залишається норма про те, що такі дії караються штрафом до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та арештом на строк до 6 місяців.

Також ухваленими змінами до кодексу передбачається покарання за наругу над символікою іноземних держав - позбавлення волі строком до двох років.