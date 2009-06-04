Міносвіти назвало дату додаткової сесії незалежного тестування

Додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання відбудеться 26 червня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр освіти та науки України Іван ВАКАРЧУК сьогодні на прес-конференції.

"Зараз відбувається запис на повторну сесію. Це зроблено для того, щоб не відсікти тих абітурієнтів, які з дуже поважних причин не змогли взяти участь у тестуванні", - сказав міністр.

За його словами, не сьогодні абітурієнти склали 1 млн. 124 тис. 554 тестів з історії України, біології, фізики, географії, української мови та літератури, математики та іноземних мов.

“Завтра, 5 червня, відбудеться останнє тестування – з хімії”, - сказав І.ВАКАРЧУК.

Міністр також повідомив, що за результатами тестування менше 124 балів набрали 8,7% учасників тестування з історії України, 6,3% - з фізики, 9,4% - з біології, 8,79% - з географії.

За словами І.ВАКАРЧУКА, зареєстровано 142 апеляційні заяви, що становить 0,01% від загальної кількості робіт учасників тестування.

“За оцінками спостерігачів, тестування проходило на достатньо високому організаційному рівні, учасники тестування отримали однакові можливості для підтвердження рівня своїх знань, а зафіксовані спостерігачами недоопрацювання є на рівні статистичної похибки і не мали впливу на процедуру та результати тестування”, - підкреслив міністр освіти та науки.