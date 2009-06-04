Міністрів внутрішніх справ країн СНД приймуть в «артеківці»

У п`ятницю, 5 червня, міністрів внутрішніх справ країн СНД збираються прийняти в «артеківці».

Як повідомили у Відділі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в Криму, в рамках чергового засідання Ради міністрів внутрішніх справ країн СНД, яке проходить в Ялті, голови делегацій відвідають Міжнародний дитячий центр «Артек».

«На честь гостей пройде урочиста лінійка, на якій міністрів внутрішніх справ СНД урочисто приймуть в «артеківці», - йдеться в повідомленні.

Міністри подарують дітям подарунки.

Зі свого боку адміністрація «Артеку» передасть МВС країн СНД безплатні путівки для дітей загиблих співробітників міліції (поліції). Кількість путівок не уточнюється.