Міністрів внутрішніх справ країн СНД приймуть в «артеківці»
13:05, 04 червня 2009Крым
0 0
Адміністрація МДЦ передасть путівки
У п`ятницю, 5 червня, міністрів внутрішніх справ країн СНД збираються прийняти в «артеківці».
Як повідомили у Відділі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в Криму, в рамках чергового засідання Ради міністрів внутрішніх справ країн СНД, яке проходить в Ялті, голови делегацій відвідають Міжнародний дитячий центр «Артек».
«На честь гостей пройде урочиста лінійка, на якій міністрів внутрішніх справ СНД урочисто приймуть в «артеківці», - йдеться в повідомленні.
Міністри подарують дітям подарунки.
Зі свого боку адміністрація «Артеку» передасть МВС країн СНД безплатні путівки для дітей загиблих співробітників міліції (поліції). Кількість путівок не уточнюється.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter