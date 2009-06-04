Міністри внутрішніх справ України і Росії підписали угоду про співпрацю

Міністри внутрішніх справ України і Росії Юрій ЛУЦЕНКО та Рашид НУРГАЛІЄВ сьогодні в Ялті підписали доповнену угоду про співробітництво між обома відомствами щодо протидії злочинності.

Як передає кореспондент УНІАН, після підписання Ю.ЛУЦЕНКО повідомив журналістам, що оновлена угода - більш актуалізований документ, оскільки востаннє такого роду угода була підписана у 1992 році.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, таким чином, «наше співробітництво стало більш предметним і конкретним». Водночас, він визнав, що свого часу у відносинах між двома відомствами був період, коли дещо важко було вирішувати питання розшуку громадян, які скоїли злочин.

«Але цей період уже пройшов, і ми вирішуємо зараз проблеми швидко, або через переписку, або особисті контакти чи дзвінки», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

У свою чергу, Р.НУРГАЛІЄВ зазначив, що співпраця між обома міністерствами налагоджена, однак «ми бачимо, що перед нами дуже велике коло питань, які треба вирішувати у співпраці, яка ніколи не припинялася», хоча і є певні питання щодо невідповідності деяких законодавчих актів, що існують і діють в обох країнах.

За словами російського міністра, у період економічної кризи обом відомствам у своїй співпраці необхідно буде вирішувати багато питань, які стосуються посягань на фінансовий спектр економіки, контрабанду тощо.

«Якщо ми будемо запізнюватися, то злочинність буде вигравати. Запізнюватись ми просто не маємо права», - сказав він.