Міністри-міліціонери з СНД підписали програму боротьби із злочинністю

Міністри внутрішніх справ країн-учасниць Співдружності Незалежних Держав сьогодні в Ялті підписали міждержавну програму боротьби зі злочинністю.

Як передає кореспондент УНІАН, підписання документу відбулось в рамках Ради міністрів внутрішніх справ країн СНД, у якому беруть участь керівники 10 силових відомств країн Співдружності.

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО зазначив, що міждержавною програмою передбачено розширення співпраці у спільних профілактичних заходах в протидії новим формам злочинів, пов’язаних з використанням інформаційних технологій, незаконним обігом наркотиків, торгівлею людьми.

Також документом передбачено підвищити ефективність функціонування Спеціалізованого банку даних Бюро по координації боротьби з організованою злочинністю та іншими небезпечними видами злочинів на території держав-учасниць СНД, додав Ю.ЛУЦЕНКО.