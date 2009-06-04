Ялта приймає VIP-міліціонерів

Ялта зібрала керівників 10 силових відомств країн Співдружності незалежних держав.

У четвер у Лівадійському палаці пройшло чергове засідання Ради міністрів внутрішніх справ країн СНД.

Російський міністр Рашид НУРГАЛІЄВ передав українському колезі Юрію ЛУЦЕНКУ повноваження голови Ради.

Підсумком саміту стало підписання міждержавної програми боротьби із злочинністю.

За словами ЛУЦЕНКА, програмою передбачено розширення співпраці у спільних профілактичних заходах в протидії новим формам злочинів, пов’язаних з використанням інформаційних технологій, незаконним обігом наркотиків, торгівлею людьми.

Також планується підвищити ефективність функціонування Спеціалізованого банку даних Бюро по координації боротьби з організованою злочинністю та іншими небезпечними видами злочинів на території держав-учасниць СНД.

Крім того, міністри внутрішніх справ України і Росії підписали доповнену угоду про співробітництво між обома відомствами щодо протидії злочинності.

ЛУЦЕНКО повідомив, що оновлена угода - більш актуалізований документ, оскільки востаннє такого роду угода була підписана у 1992 році. «Наше співробітництво стало більш предметним і конкретним», - сказав він.

Російський міністр зазначив, що співпраця між обома міністерствами налагоджена, однак «перед нами дуже велике коло питань, які треба вирішувати у співпраці».

За словами НУРГАЛІЄВА, у період економічної кризи обом відомствам необхідно буде вирішувати багато питань, які стосуються посягань на фінансовий спектр економіки, контрабанду тощо. «Якщо ми будемо запізнюватися, то злочинність буде вигравати. Запізнюватись ми просто не маємо права», - сказав він.

У п`ятницю голови делегацій країн СНД відвідають Міжнародний дитячий центр «Артек». Там їх збираються прийняти в «артеківці».

Міністри подарують дітям подарунки. Зі свого боку адміністрація «Артеку» передасть МВС країн СНД безплатні путівки для дітей загиблих співробітників міліції (поліції). Кількість путівок не уточнюється.